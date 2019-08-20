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Indycar’da 5 araçlık korkutan kaza!
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Indycar’da 5 araçlık korkutan kaza!

Indycar'ın 14. yarışı korkutan bir kazaya sahne oldu! Pocono pistinin 2. virajında 5 aracın karıştığı kaza sonrasında 45 dakikalık ara verildi.

SKOR DIŞ HABER 20 Ağustos 2019 11:18

Indycar’da sezonun 14. yarışı Pocono’da koşuldu. Yarışı Team Penske’den Will Power kazandı.

Ancak yarışa damgasını vuran olay ise henüz ikinci virajda yaşanan Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay ve Takuma Sato’nun dahil olduğu kaza oldu. Rossi’nin kötü bir start alması sonucu Sato ve Hunter’ın arasında kalmasıyla üç pilot temas yaşadı. Ardından duvara doğru savrulan araçlarla James Hinchcliffe ve Felix Rosenqvist ikilisi de temas yaşayarak kazaya dahil oldu. Kaza sebebiyle kırmızı bayraklar salladı ve yarışa 45 dakika ara verildi.

Kazayla ilgili olarak Robert Wickens açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene aynı pistte ciddi bir kaza atlatan Wickens, Pocono’nun tehlikeli bir pist olduğunu ve belki de bu birlikteliğin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca bu tarz kazaların sürücüleri galibiyet ve şampiyonluklardan ettiğini söyleyen Kanadalı sürücü, fikirlerini Twitter üzerinden paylaştı:

Pocono Pist’i, New York’un biraz uzağındaki Pensilvanya bölgesindeki Pocono Dağları’nda bulunuyor.

Son güncelleme 11:18 | 20 Ağustos 2019
Alexander Rossi Indycar Robert Wickens Ryan Hunter-Reay Takuma Sato
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