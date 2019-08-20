Hasret bitiyor Falcao geliyor

TÜRK futbolunda son yılların en önemli transferlerinden biri gerçekleşmek üzere. Galatasaray'ın Falcao'yu bugün veya yarın açıklaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu bir transfer satrancını kazanan taraf oldu. Monaco'nun yeni forvet transferi ve bonservis bedeli istemesi, aradaki menajer komisyonları işin içine girince süreç uzadı. Sonuçta 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin istediği oldu ve büyük buluşma için geri sayıma geçildi.

OTELi DE HAZIR

Kulüpten sızan bilgilere göre ilk KAP bildiriminin ardından Falcao, Monte Carlo'dan İstanbul'a doğru yola çıkacak. Yarın veya perşembe günü sağlık kontrolllerinin ardından TT Stadı'nda binlerce taraftarın önünde resmi imzanın atılması bekleniyor. Kolombiyalı forvet ve ailesinin kalacağı otelin de belirlendiği, 9 numaralı Falcao formalarının satışa hazır hale getirildiği ve GS Store'lara gönderilmek üzere depolarda bekletildiği öğrenildi.

KONYASPOR MAÇINDA TRİBÜNDE

Radamel Falcao, pazar günkü Konyaspor maçında büyük bir ihtimalle forma giymeyecek ama tribünde olacak. Kolombiyalı forvete yıllık 5 milyon Euro garanti ücret, Monaco'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 4 milyon Euro menajer komisyonu ödenecek.