Geri dönüş

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Geçen seneki kâbus dolu günler, daha ilk maçta sona ermeliydi. Fenerbahçe taraftarı, baskıyı, saha içinde teknik oyuncuların fazla olmasını, çubukluyu sonuna kadar ıslatan yapıyı çok sever ve ister. Kadıköy'de dün akşam, ilk 20 dakikada seyirci muhteşem, sahadaki takım çok iyiydi. Daha birinci dakika dolarken takım mesajı verdi: “Ben taraftarımı üzmek istemiyorum.” Günay'ın kurtardığı penaltı gol olsa, ligin ilk maçında, tarihi sonuçla sona ererdi ilk yarı. Gazişehir, yeni kurulmuş bir takım ve daha ilk maç diyebilirsiniz ama Fenerbahçe'de pozitif enerji doruğa çıktı ve oyun bir anda 3-0'a gitti.Eksikler ve şüpheler yok mu?

Tabii ki var. Emre 23 yaşında değil, yolun yarısını çoktan geçen Emre, zorlu maratonda bu devamlılığı ne kadar sürdürebilir? Bu işin yağmuru, karı, kötü günleri var. Jailson, mecburi stoper görüntüsü içinde. Herhalde yeni stoper gelecek. Yoksa hem Jailson'a hem de takıma yazık olur. Gençlerbirliği ve özellikle Rizespor'da gösterdiği çok iyi performansla transferin gözdesi olan Vedat Muriqi, Kruse'yle olan uyumunu bir tık daha yukarı çıkarırsa, Kadıköy “Goooool” sesleriyle daha çok ayağa kalkacak gibi gözüküyor.

Hasan Ali'nin sakatlığının geçmesi, alınabilirse Kolarov'un savunmanın ortasında görev yapması, kadroyu, daha derin hale getirirken, bir de iki yönlü orta saha, F. Bahçe'yi daha güçlü hale getirir. Bu transferler yapılırsa, Ersun Yanal'ın mazereti kalmaz, bu saatten sonra aksi sonuçlar olursa, KDV, ÖTV, stopaj, teknik direktöre yazar.

Gazişehir takımı için tek bir cümle yeterli sanırım: Sahada yoktular. İkinci yarıda, Fenerbahçe'de zaman zaman temponun düşmesi normal, ilk maç ve tempolu ilk yarı. Bir de haftaya oynanacak Başakşehir maçı. İlk maçı iyi oyunla kazanmak çok önemlidir…

Sezon başında, ideal 11 beşinci hafta kesinleşir. Fenerbahçe farklı galibiyeti hak etti.

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