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Fenerbahçe’de Moses şoku!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Moses şoku!

Gazişehir maçının 74. dakikasında gol pası verirken sakatlanan Nijeryalı futbolcu, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Moses'ın son durumunun bugünkü kontroller sonrası netleşeceği bildirildi.

20 Ağustos 2019 07:25

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep maçında sarı-lacivertlilerin yıldız ismi  Victor Moses'ın sakatlığı herkesi üzdü.

74. dakikada bir atak esnasında pas verirken ters bir hareket yapan tecrübeli futbolcu, kasığından yaşadığı problem yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu arada Moses'ın sakatlanmasına neden olan pas ise golle sonuçlandı.

Nijeryalı futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde ön üst adelesinde zorlanma tespit edildi. Futbolcunun son durumunun bugünkü kontroller sonrası netleşeceği bildirildi.

Son güncelleme 07:26 | 20 Ağustos 2019
Fenerbahçe sakatlık Victor Moses
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