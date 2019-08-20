SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Memur-Sen’den eylem kararı
Feghouli geçen sezonunun en iyi oyuncusu seçildi
Galatasaray

Feghouli geçen sezonunun en iyi oyuncusu seçildi

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

20 Ağustos 2019 11:32

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Cezayirli futbolcu, “transfermarkt.com.tr” sitesinin üyeleri tarafından sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü.

Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımlayan Feghouli, “Bu çok büyük bir onur. Bu sezon daha da iyisini yapmayı ve inşallah yine tüm kupaları kazanmayı umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 11:32 | 20 Ağustos 2019
galatasaray Sofiane Feghouli
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
23/08/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Ankaragücü
24/08/2019 - 19:15
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR