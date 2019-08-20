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Duckhee Lee’den ATP Tour’da bir ilk!
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Duckhee Lee’den ATP Tour’da bir ilk!

Winston-Salem Open'da Henri Laaksonen ile karşılaşan Duckhee Lee, rakibini 7-6, 6-1'le mağlup etti ve ATP Tour tarihinde maç kazanan ilk işitme engelli sporcu oldu.

SKOR DIŞ HABER 20 Ağustos 2019 10:26

ATP Tour’un Winston-Salem Open ayağında Duckhee Lee ile Henri Laaksonen karşı karşıya geldi.

Güney Koreli raket 9 ace attığı maçı  7-6 ve 6-1 ile kazandı ve tur atlamayı başardı. Lee böylece ATP tarihindeki ana tablo müsabakalarında maç kazanan ilk işitme engelli isim oldu.

2 yaşında sağırlığı farkedilen sporcu, rahatsızlığıyla dalga geçildiğini ve profesyonel seviyede tenis oynayabileceğine inanılmadığını söylüyor. Buna karşın Lee, klasmanda 212. sıraya kadar ulaşmayı başarmış.

Güney Koreli oyuncu, baş hakem veya çizgi hakemlerinin söylediklerini duyamaması sebebiyle müsabakalarda iletişimini işaret dili ve mimiklerle sağlıyor.

Son güncelleme 10:26 | 20 Ağustos 2019
ATP Tour Duckhee Lee
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