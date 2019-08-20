Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga olayıyla ilgili yeni gelişme

Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo’nun başı bir süredir cinsel saldırı suçlamasıyla dertteydi. İlerleyen süreçte ise yıldız oyuncuya açılan dava düşmüştü.

TMZ’nin ulaştığı yeni dava belgelerine göre, Portekizli oyuncu davanın düşürülmesi için davacı tarafa 375 bin Dolar vermiş. Oyunun avukatları bu ödemenin suçu kabullenme sebebiyle değil, olayı kamunun gözü önünden çekmek amacıyla yapıldığını söylüyor. Ayrıca oyuncunun kız arkadaşı model Georgina Rodriguez de kendisine bu konuda destek verip ve oyuncunun suçsuz olduğunu savunmuştu.

Cristiano Ronaldo sevgilisine masaj yaptırdığı videoyu paylaştı! İtalya Serie A takımlarından Juventus`un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez`in kendisine masaj yaparken çekilen videosunu paylaştı. İlgili Haberi Oku

Juventus’ta forma giyen Ronaldo’nun tarafı 2009 senesinde, oyuncuyla Kathryn Mayorga arasında cinsel birliktelik olduğunu ancak bu birlikteliğin iki tarafın da karşılıklı isteğiyle gerçekleştiğini söylüyor. Mayorga ise yıldız futbolcu geçtiğimiz sene cinsel saldırı davası açıp, kendisini bu konuda “Me Too” hareketinin cesaretlendirdiğini belirtti.