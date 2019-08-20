Ali Koç’tan Ersun Yanal’a transfer sözü

Gazişehir Gaziantep maçından bir gün önce yurtdışı tatilinden dönen Ali Koç, maçtan bir gün önce akşam saatlerinde tesislere giderek takımla ve teknik heyetle sohbet gerçekleştirdi.

Ayağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir görevini evinde sürdüren Başkan vekili Semih Özsoy'un da yer aldığı toplantıda takıma seslenen Ali Koç’un “Şampiyonluk için çok iyi bir başlangıç yapacaksınız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin isterim” dediği öğrenildi.

Ersun Yanal'la da uzun bir sohbet gerçekleştiren Başkan’ın tecrübeli teknik adama “Kim ne derse desin, kulaklarınızı kapatın. Sana ve takımına sonuna kadar inanıyorum. Transferleri de merak etme, yoğun şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

TOPLANTI BİTTİ, TRABZONSPOR İZLENDİ

Ersun Yanal ve ekibi, Ali Koç Samandıra'dan ayrıldıktan sonra 3. hafta karşılaşacakları Trabzonspor'u mercek altına aldı. Aynı gün oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçına yardımcısı Volkan Kazak'ı gönderen Yanal, gece yarısı rakibinin maç kasetini izledi.

Kazak'tan notları alan Yanal, daha 2 hafta olmasına rağmen rakibini en ince ayrıntısına kadar incelemeye başladı.