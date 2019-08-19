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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: ‘Eleştirmek için yer arıyoruz, hiçbir şeyi beğenmiyoruz…’
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: ‘Eleştirmek için yer arıyoruz, hiçbir şeyi beğenmiyoruz…’

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un Medipol Başakşehir'i 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Oynattığımız oyunculara güveniyoruz, güvenmesek bizimle olmazlar. Özer'i aldık genç bir oyuncu, ilk defa oynuyor. Eleştirmek için de yer arıyoruz oyuncuları, hiçbir şeyi beğenmiyoruz" dedi.

19 Ağustos 2019 00:16

Süper Lig’in ilk haftasında konuğu Medipol Başakşehir’i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Öncelikle lige böyle bir başlangıç yapmak bizi çok mutlu etti. Oyuncularımızın verdiği üst düzey mücadeleyle lige güzel başladık. Bazı oyuncularımız çok yorgunlar perşembe günkü maçtan dolayı. Pozisyon da verdik, geri de düşebilirdik. Futbolda bunlar var” dedi.

Geçtikleri fikstürü de değerlendiren Sergen Yalçın, “Oynattığımız oyunculara güveniyoruz, güvenmesek bizimle olmazlar. Özer’i aldık genç bir oyuncu, ilk defa oynuyor. Eleştirmek için de yer arıyoruz oyuncuları, hiçbir şeyi beğenmiyoruz” diye konuştu. Yalçın, “İnşallah bu şekilde devam ederiz. 4 tane UEFA maçı oynadık, bunlar zor maçlardı” ifadelerini kullandı. 18 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 3-0 Medipol Başakşehir | Süper Lig 1. hafta Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor`a konuk olan Medipol Başakşehir, zorlu deplasmandan 3-0`lık yenilgiyle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:16 | 19 Ağustos 2019
Medipol Başakşehir sergen yalçın süper lig yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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