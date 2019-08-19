Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: ‘Eleştirmek için yer arıyoruz, hiçbir şeyi beğenmiyoruz…’

Süper Lig’in ilk haftasında konuğu Medipol Başakşehir’i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Öncelikle lige böyle bir başlangıç yapmak bizi çok mutlu etti. Oyuncularımızın verdiği üst düzey mücadeleyle lige güzel başladık. Bazı oyuncularımız çok yorgunlar perşembe günkü maçtan dolayı. Pozisyon da verdik, geri de düşebilirdik. Futbolda bunlar var” dedi.

Geçtikleri fikstürü de değerlendiren Sergen Yalçın, “Oynattığımız oyunculara güveniyoruz, güvenmesek bizimle olmazlar. Özer’i aldık genç bir oyuncu, ilk defa oynuyor. Eleştirmek için de yer arıyoruz oyuncuları, hiçbir şeyi beğenmiyoruz” diye konuştu. Yalçın, “İnşallah bu şekilde devam ederiz. 4 tane UEFA maçı oynadık, bunlar zor maçlardı” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 3-0 Medipol Başakşehir | Süper Lig 1. hafta Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor`a konuk olan Medipol Başakşehir, zorlu deplasmandan 3-0`lık yenilgiyle ayrıldı. İlgili Haberi Oku