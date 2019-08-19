Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un puanını kurtardı!

Semih Kalkan/Sözcü Skor – Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da file bekçisi Uğurcan Çakır’ın performansı dikkat çekti.

23 yaşındaki eldiven, takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında direkt etkisi olurken maç boyunca 6 kurtarış yaptı. Uğurcan, geçen sezon oynanan Erzurumspor maçındaki 7 kurtarıştan sonra en çok kurtarış yaptığı maçı oynamış oldu.

Genç kaleci, 40. dakikada Aytaç Kara’nın golünde kaleye giden topun Obi Mikel’e çarpmasıyla kontrpiyede kalarak şuta müdahalede bulunamadı.

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Golden 1 dakika önce de Koita’nın altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunu çok iyi refleksle çelen Uğurcan, ikinci yarıda da farkı önleyen kurtarışlar yaptı.

47. dakikada Aytaç’ın uzaktan şutunu tutan Uğurcan, 82’de yine Koita’nın kafa vuruşunda çok iyi uçarak adeta fotomuhabirlerine poz verdi! 87. dakikada ise Trabzonsporlu taraftarların yüreği ağzına geldi!

İlhan Depe’nin ceza sahasında çektiği şutu üst direktten dışarı çeldi.