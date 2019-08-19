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UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Şampiyonlar Ligi

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda CFR Cluj ile Slavia Prag arasında 20 Ağustos'ta oynanacak ilk maçı yönetecek.

19 Ağustos 2019 00:36

UEFA, hakem Cüneyt Çakır’ı Romanya’nın CFR Cluj ile Çekya’nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmada görev yapacak.

Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Bu arada, karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görevlendirildi. 18 Ağustos 2019 Chelsea-Leicester City maçının hakemi trafiğe takıldı, hakem değişti! İngiltere Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Leciester karşı karşıya gelirken maçı yönetecek hakem Graham Scott, trafik nedeniyle maça geç kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:36 | 19 Ağustos 2019
cfr cluj Cüneyt Çakır Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi
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