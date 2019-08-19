SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… ‘Kayyum operasyonu’ ile ilgili ilginç detay
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar, yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

19 Ağustos 2019 10:20

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak ekipler, 27-28 Ağustos’taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00’de başlayacak maçlar şöyle:

Yarın:

LASK (Avusturya) – Club Brugge (Belçika)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Ajax (Hollanda)

Cluj (Romanya) – Slavia Prag (Çekya)

21 Ağustos Çarşamba:

Olympiakos (Yunanistan) – Krasnodar (Rusya)

Young Boys (İsviçre) – Kızılyıldız (Sırbistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Rosenborg (Norveç)

Son güncelleme 10:20 | 19 Ağustos 2019
şampiyonlar ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR