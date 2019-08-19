Transfer haberleri: Fenerbahçe, Laxalt ve Durmisi ile anlaştı! Galatasaray, Beşiktaş transfer gündemi…

Beşiktaş, Loris Karius'a ile birlikte A takımda mücadele edebilecek güçlü bir kaleci ararken Volkan Babacan için temaslarını sürdürüyor. İtalyan medyasının iddiasına göre Fenerbahçe, Milan’dan Diego Laxalt ve Lazio’dan Rıza Durmisi ile anlaşmaya vardı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcu Mehmet Topal’la bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE ARADIĞI İSİMLERİ İTALYA’DA BULDU

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan’ın Uruguaylı yıldız ismi Laxalt ve Lazio’nun Danimarkalı yıldızı Rıza Durmusi ile anlaştı. Yeni sezon öncesi takımlarında kadroda düşünülmeyen iki isim Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.

İtalyan medyasındaki haberlere göre Laxalt'ın menaceri Ariel Krasouski, yarın Milan'lı yetkililer ile görüşme gerçekleştirecek. Krasouski, Fenerbahçe ile anlaştıklarını bildirip, oyuncusunun kiralanmasına onay verilmesini isteyecek.

26 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan da talipler var. Ancak Milan'ın oyuncuyu yurt dışına göndermeye daha sıcak baktığı kaydedildi.

İtalyan medyasının bir diğer iddiası da Danimarkalı futbolcunun kiralanması konusunda tüm tarafların el sıkıştığı yönünde. Fenerbahçe ile Lazio, satın alma opsiyonunun ‘zorunlu' olmaması konusunda anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonu 4 milyon Euro olacak. Rıza Durmisi de Sarı-Lacivertliler'e ‘evet' dedi.

İtalyan basınına göre bu transfer her an açıklanabilir. Ancak Kanarya, Laxalt ile Durmisi'yi birlikte transfer etmeyi düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ’TA İLK ADAY VOLKAN BABACAN

Beşiktaş'ta forvet ve kanat transferi için yoğun mesai harcanırken, bir taraftan da kaleci için girişimler devam ediyor. Hem Loris Karius'un yokluğunda ilk 11'e girecek hem de Alman kaleciyi zorlayabilecek bir isim arayan Siyah-Beyazlılar, Sinan Bolat, Volkan Babacan ve Muhammed Şengezer için temaslarını sürdürüyordu.

3 isim için de kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, en uygun maliyetli oyuncuyu kadrosuna katacak.

MEHMET TOPAL GALATASARAY YOLUNDA

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray şimdi de Mehmet Topal için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcuyla bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

İsmi son olarak Celta Vigo ve Başakşehir ile anılan Mehmet Topal’ın Fatih Terim faktörüyle Galatasaray’a geri dönebileceği ifada ediliyor.