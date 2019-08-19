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TFF 1. Lig | Altay 1-3 Ümraniyespor
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig | Altay 1-3 Ümraniyespor

TFF 1. Lig'in açılış haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altay'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve sezona üç puanla başladı.

19 Ağustos 2019 00:47

TFF 1. Lig’in ilk hafta mücadelesinde ligin iddialı ekiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda Altay’ı son bölümde bulduğu iki golle 3-1 mağlup etti. Altay, gelecek hafta İstanbulspor’a konuk olacak. Ümraniyespor ise Giresunspor’u konuk edecek.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Cem Özbay

Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Leandrinho), Putsila, Tatos (Dk. 40 Mustafa Murat Uslu), Deniz Vural, Kappel, Paixao

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Nouri (Dk. 67 Gomis), Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Gimbert, Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Akabueze)

Goller: Dk. 17 Emircan Altıntaş, Dk. 81 Gimbert, Dk. 90+5 Gomis (Ümraniyespor), Dk. 52 Kappel (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 37 Özgür Özkaya (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 50 Gimbert, Dk. 55 Tarık Tekdal, Dk. 63 Timur Temeltaş, Dk. 68 Serkan Göksu, Dk. 82 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor) 18 Ağustos 2019 TFF 1. Lig | Hatayspor 1-0 Altınordu TFF 1. Lig`in ilk haftasında Hatayspor, konuğu Altınordu`yu 1-0`lık skorla mağlup etti ve yeni sezona üç puanla başladı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:47 | 19 Ağustos 2019
altay tff 1.lig Ümraniyespor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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