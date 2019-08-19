TFF 1. Lig | Altay 1-3 Ümraniyespor

TFF 1. Lig’in ilk hafta mücadelesinde ligin iddialı ekiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda Altay’ı son bölümde bulduğu iki golle 3-1 mağlup etti. Altay, gelecek hafta İstanbulspor’a konuk olacak. Ümraniyespor ise Giresunspor’u konuk edecek.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Cem Özbay

Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Leandrinho), Putsila, Tatos (Dk. 40 Mustafa Murat Uslu), Deniz Vural, Kappel, Paixao

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Nouri (Dk. 67 Gomis), Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Gimbert, Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Akabueze)

Goller: Dk. 17 Emircan Altıntaş, Dk. 81 Gimbert, Dk. 90+5 Gomis (Ümraniyespor), Dk. 52 Kappel (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 37 Özgür Özkaya (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 50 Gimbert, Dk. 55 Tarık Tekdal, Dk. 63 Timur Temeltaş, Dk. 68 Serkan Göksu, Dk. 82 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor) TFF 1. Lig | Hatayspor 1-0 Altınordu TFF 1. Lig`in ilk haftasında Hatayspor, konuğu Altınordu`yu 1-0`lık skorla mağlup etti ve yeni sezona üç puanla başladı! İlgili Haberi Oku