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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Michael Frey transferini resmen açıkladı!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Michael Frey transferini resmen açıkladı!

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı İsviçreli forvet Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına kiralık olarak gönderildi.

19 Ağustos 2019 16:14

Fenerbahçe’nin geçen sezon transfer ettiği forvet Michael Frey, Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg’e transfer oldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki forvet Fenerbahçe formasıyla oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

18 Ağustos 2019 Fenerbahçeli Michael Frey transferinde sona doğru: `Tam aradığımız forvet` Almanya`nın Nürnberg ekibinin Sportif Direktörü Robert Palikuca, Fenrebahçe`nin İsviçreli forveti Michael Frey`le ilgili açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki forvet için `Tam aradığımız forvet` diyen Palikuca, önemli ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:39 | 19 Ağustos 2019
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