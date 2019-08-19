SON DAKİKA | Fenerbahçe, Michael Frey transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe’nin geçen sezon transfer ettiği forvet Michael Frey, Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg’e transfer oldu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki forvet Fenerbahçe formasıyla oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.
Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır.
Oyuncumuza başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/jnhV1f1GtC
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2019