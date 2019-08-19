Son dakika Beşiktaş’ta Vida şoku!

Süper Lig’e Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş’ta sakatlık kabusu bitmiyor! Bu maçta sakatlanan Demagoj Vida’nın ayak bileğindeki ağrının devam etmesi nedeniyle bu sabahki antrenmana çıkmadı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Hırvat stoperin MR’ının çekileceği ve durumunun belli olacağı şu açıklamayla belirtildi;

“Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Demagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR’ı çekilecek. Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak.”

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