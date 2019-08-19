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Son dakika Beşiktaş’ta Vida şoku!
Beşiktaş

Son dakika Beşiktaş’ta Vida şoku!

Son dakika... Beşiktaş'ta sezon öncesi yaşanan sakatlıklara Sivasspor maçıyla bir yenisi daha eklendi. Vida bileğindeki ağrılar nedeniyle antrenmana çıkmadı. Hırvat stoperin MR sonucu bekleniyor...

19 Ağustos 2019 16:27

Süper Lig’e Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş’ta sakatlık kabusu bitmiyor! Bu maçta sakatlanan Demagoj Vida’nın ayak bileğindeki ağrının devam etmesi nedeniyle bu sabahki antrenmana çıkmadı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Hırvat stoperin MR’ının çekileceği ve durumunun belli olacağı şu açıklamayla belirtildi;

“Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Demagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR’ı çekilecek. Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak.”

19 Ağustos 2019 Beşiktaş`ta Karius dönüyor Lige Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş`ta Göztepe maçının hazırlıkları başlarken sakatlığı geçen Karius takımla birlikte antrenmanda yer aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:27 | 19 Ağustos 2019
beşiktaş Demagoj Vida süper lig
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