Robin van Persie’den yıllar sonra gelen itiraf! Ayrılık nedenini açıkladı

Hollandalı dünyaca ünlü eski futbolcu Robin van Persie, 2012 yılında Arsenal’den Manchester United’a transfer olma kararı almasındaki gerçeği yıllar sonra açıkladı. Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan Robin van Persie, Arsenal’in o dönem kendisine yeni sözleşme teklifi etmediği için Manchester United’a gittiğini söyledi.

O dönemde Arsenal taraftarları tarafından “Yılan” ve “Hain” olarak adlandırılan Robin van Persie’nin, Manchester United’a şampiyonluklar yaşamak için gittiği iddia edilmişti. Robin van Persie, 2012 yılında Arsenal’den ayrılırken taraftara bir veda mektubu yazmış, ancak detaylara gitmemişti. Bu iddialar karşısında uzun süre sessiz kalan Hollandalı yıldız, gerçeği 7 yıl sonra açıkladı.

Robin van Persie, BT Sport kanalında yaptığı konuşmada “Arsenal ve beni evli olarak görebilirsiniz. Evliliğimiz tam sekiz yıl sürdü. Arsenal ile olan birlikteliğimin son günleri benim için biraz sıkıntılı geçti. Arsenal bana yeni bir kontrat önermedi. Bu nedenle ben de alternatifleri değerlendirmeye başladım. Hala hırslıydım ve şampiyonluklar yaşamak istiyordum. Önümde üç seçenek vardı. Ya yurt dışına gidecek ya da Manchester City ve Manchester United’dan gelen teklifleri değerlendirecektim. Ben de Manchester United’ı seçtim” dedi.

Robin van Persie`nin yeni işi yorumculuk oldu! Efsanelerle birlikte... Bir dönem Fenerbahçe`de de forma giyen eski futbolcu Robin van Persie, İngiltere`de yayın yapan BT Sport`ta efsane isimler Martin Keown, Owen Hargreaves ve Rio Ferdinand ile Premier League yorumlayacak. İlgili Haberi Oku

Arsenal’den ayrılma kararı almasının kendisi için zor olduğunu da sözlerine ekleyen Robin van Persie “Wenger ve Gazidis ile çok fazla görüşme gerçekleştirdim. Bana ayrılmaktan başka çare bırakmadılar. Ayrılma nedenim Manchester United’da şampiyonluk yaşayacağıma inanmam değildi. Arsenal bana yeni kontrat önermediği için ayrıldım” ifadelerini kullandı.

Futbola Feyenoord altyapısında başlayan Robin van Persie, Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe’de oynadıktan sonra yetiştiği takıma geri dönmüştü. Bu sezon başında futbolu bırakma kararı alan Robin van Persie, çıktığı 596 profesyonel maçta 274 gole imza atmıştı. Hollanda Milli Takımı formasını da 102 kez terleten Robin van Persie, 50 gol kaydetti.