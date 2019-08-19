Rennes Paris Saint Germain maçına Eduardo Camavinga damga vurdu! Henüz 16 yaşında…

Fransa Ligue 1’in ikinci haftasında Paris Saint Germain, deplasmanda Rennes’e 2-1 yenildi. Son şampiyonun yaşadığı kayıp kadar 16 yaşındaki genç oyuncu Eduardo Camavinga da konuşuldu. Eduardo Camavinga, sergilediği performans ile izleyenleri adeta büyüledi.

Rennes’in altyapısında yetişen Eduardo Camavinga, ilk olarak takımının Paris Saint Germain ile oynadığı Fransa Süper Kupa finalinde boy gösterdi. Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Eduardo Camavinga, takımının 2-1 yenilmesine engel olamadı. Bu karşılaşmada fazla göze batmayan Eduardo Camavinga, yine de hocasını tatmin etmeyi başardı. Rennes’in Fransa Ligue 1’in ilk haftasında Montpellier deplasmanında da ilk 11’de kendisine yer bulan Eduardo Camavinga, 1-0 kazanılan maçta defansif özelliklerini ön plana çıkardı. Rennes, 10 kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 yenerken, Eduardo Camavinga asıl patlamayı ikinci hafta yaptı.

TAKIMININ GALİBİYETİNE KATKI SAĞLADI

Eduardo Camavinga, Rennes’in sahasında Paris Saint Germain’i devirdiği karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Defansif özellikleri kadar ileriye dönük oyunda da olduğunu bu maçta gösteren Eduardo Camavinga, takımının ikinci golünde yaptığı harika asistle dikkat çekti. Karşılaşmanın 48. dakikasında orta sahada topla buluşan Eduardo Camavinga’nın yaptığı muhteşem orta, Del Castillo’nun kafası ile buluştu. Del Castillo’nun yaptığı vuruş sonrası öne geçen Rennes, Eduardo Camavinga ile dünya futboluna yeni bir yetenek kazandıracağının da sinyallerini verdi.

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Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Eduardo Camavinga, büyük heyecan yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, henüz 16 yaşında olan orta saha oyuncusunun geleceğin yıldızı olacağı fikrinde birleşti. Rennes’in bu sezon oynadığı üç maçta da 90 dakika sahada kalan Eduardo Camavinga, futbolseverleri heyecanlandıran yeni isim olma başarısını gösterdi.