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Philippe Coutinho, Bayern Münih’te
İspanya La Liga

Philippe Coutinho, Bayern Münih’te

Bayern Münih, Barcelona'dan Philippe Coutinho'yu kiraladığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 19 Ağustos 2019 11:25

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Perisic’ten sonra bir yıldız futbolcuyu daha kiralık olarak kadrosuna kattı. Bayern, Barcelona’dan Philippe Coutinho’yu kiraladığını duyurdu.

Barcelona da resmi siteden yaptığı açıklamada anlaşmanın detaylarını duyurdu. Bayern, İspanyol kulübüne bu kiralama için 8.5 milyon Euro ödeyecek. 120 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu olan anlaşma gereği oyuncunun maaşını da Bayern Münih ödeyecek.

Barcelona, Coutinho’ya yeni takımında başarılar diledi.

2017-2018 sezonunu ara transfer döneminde Barcelona’ya katılan Brezilyalı, 1,5 sezonda 75 maça çıkıp 21 gol kaydetti ve 4 kupa kazandı.

Ayrıca Bayern Münih bu sezon kadrosuna Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Michaël Cuisance, Ivan Perisic ve Jann-Fiete Arp’ı kattı.

Son güncelleme 11:28 | 19 Ağustos 2019
barcelona bayern münih Philippe Coutinho
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