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Muğlaspor’da otobüs kaplaması istifa getirdi
Alt Ligler

Muğlaspor’da otobüs kaplaması istifa getirdi

Muğlaspor'a tahsis edilen yeni otobüsün giydirmesinde iki siyasetçinin fotoğrafının yer almasına taraftarın gösterdiği tepki ile Başkan Vekili Tahir Ünsal istifa etti.

19 Ağustos 2019 12:15

TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor’da ilginç bir istifa olayı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulübe tahsis edilen yeni otobüsün giydirmesinde iki siyasetçinin fotoğrafının yer alması taraftarların tepkisini çekti.

Takım otobüsünün arka bölümünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün fotoğraflarının yer alması sosyal medyada eleştiriye neden olurken, fikir sahibi olduğunu belirten Başkan Vekili Tahir Ünsal istifa etti.

Tahir Ünsal, “Bu fotoğrafların konulması, sağladıkları destekten dolayı benim fikrimdi. Bu kadar eleştirilebileceğini hiç beklemedim. Yanlış yorumlanabileceğini ve siyasete çekilebileceğini ne yazık ki öngöremedim. Yaşadığımız sıkıntıları bilmiş olsaydınız, bu katkının bizler için ne kadar değerli olduğunu ve bu şekilde teşekkürümüzü ifade etmiş olmamızı belki daha anlayışla karşılayabilirdiniz. Kimseye kırgın ya da kızgın değilim” dedi.

Son güncelleme 12:16 | 19 Ağustos 2019
Bahattin Gümüş Muğlaspor Osman Gürün Tahir Ünsal
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