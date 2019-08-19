Monaco’dan Mauro Icardi’ye teklif

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, forvet hattına takviye yapmayı ve ligde PSG’nin karşısında güçlü bir rakip olmak hedefliyor.

Ben Yedder ve Onyekuru’yu transfer ederek hücum hattını güçlendiren Fransız ekibi, Inter’de artık geleceği tartışılan ve transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi’ye talip oldu.

İtalyan Rai Sport’un haberine göre; Monaco, İtalyan golcü için Inter’e 65 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu, ayrıca Icardi’ye de 12 milyon Euro’dan 5 yıllık sözleşme teklif etti.

Juventus ve Napoli’nin de istediği oyuncuyu Serie A’da bir takıma satmak istemeyen Inter’in teklife sıcak baktığı belirtildi.