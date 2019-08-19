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Monaco’dan Mauro Icardi’ye teklif
İtalya Serie A

Monaco’dan Mauro Icardi’ye teklif

Monaco, Mauro Icardi için Inter'e 65 milyon Euro ve artı olarak bonus ücretlerden oluşan bir teklif yaptı. Fransız ekibi, Icardi'ye de 12 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme önerdi

SKOR DIŞ HABER 19 Ağustos 2019 10:52

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, forvet hattına takviye yapmayı ve ligde PSG’nin karşısında güçlü bir rakip olmak hedefliyor.

Ben Yedder ve Onyekuru’yu transfer ederek hücum hattını güçlendiren Fransız ekibi, Inter’de artık geleceği tartışılan ve transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi’ye talip oldu.

İtalyan Rai Sport’un haberine göre; Monaco, İtalyan golcü için Inter’e 65 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu, ayrıca Icardi’ye de 12 milyon Euro’dan 5 yıllık sözleşme teklif etti.

Juventus ve Napoli’nin de istediği oyuncuyu Serie A’da bir takıma satmak istemeyen Inter’in teklife sıcak baktığı belirtildi.

Son güncelleme 10:52 | 19 Ağustos 2019
Fransa Ligue 1 İNTER İtalya Serie A Mauro Icardi monaco
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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