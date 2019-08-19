Max Kruse: Erken goller işimizi kolaylaştırdı

Süper Lig’in açılış haftasında sahasında Gazişehir’i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe’de takımın Alman yıldızı Max Kruse mücadeleyi değerlendirdi.

beIN Sports’a konuşan Kruse, ”Öncelikle teşekkür ederim. 20 dakikada 3 penaltı kazandık, hepsini atsak daha farklı olabilirdi. Zaten iyi başlamıştık, gelen goller de işimizi kolaylaştırdı.” dedi.

Zor bir sezon olacağına dikkat çeken Kruse, ”Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray ilk hafta maçlarını kaybetti. Ne kadar zorlu bir lig olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu bizim ilk maçımız ve lig uzun bir maraton.” dedi.