SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Fenerbahçe 123 hafta sonra lider!
Max Kruse: Erken goller işimizi kolaylaştırdı
Fenerbahçe

Max Kruse: Erken goller işimizi kolaylaştırdı

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 5-0 kazanılan Gazişehir maçından sonra yaptığı açıklamada zor bir sezon olacağını belirtti.

19 Ağustos 2019 22:42

Süper Lig’in açılış haftasında sahasında Gazişehir’i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe’de takımın Alman yıldızı Max Kruse mücadeleyi değerlendirdi.

beIN Sports’a konuşan Kruse, ”Öncelikle teşekkür ederim. 20 dakikada 3 penaltı kazandık, hepsini atsak daha farklı olabilirdi. Zaten iyi başlamıştık, gelen goller de işimizi kolaylaştırdı.” dedi.

Zor bir sezon olacağına dikkat çeken Kruse, ”Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray ilk hafta maçlarını kaybetti. Ne kadar zorlu bir lig olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu bizim ilk maçımız ve lig uzun bir maraton.” dedi.

Son güncelleme 22:42 | 19 Ağustos 2019
Fenerbahçe Max Kruse
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
5
-
0
Gazisehir Gaziantep
Besiktas
23/08/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR