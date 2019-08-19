Koç David Blatt, PPMS hastalığına yakalandı

Halihazırda Euroleague’nin köklü kulüplerinden Olympiakos’un başında olan koç David Blatt’e PPMS hastalığı teşhisi kondu. Ünlü koç hastalığını kulübünün resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Sinir sistemine yerleşen plaklar sebebiyle rahatsızlığa sahip olan kişide ağrı, güçsüzlük, uyuşma gibi birçok belirti görülebiliyor. Ölümcül olmamakla birlikte bu rahatsızlığın tedavisi de bulunmuyor.

Rus asıllı İsrailli koç depresyona girmenin çok kolay olduğunu ancak bu hastalıkla yaşamayı öğreneceğini belirtti. “Her zaman olduğu gibi yapacağım: 1)Problemi tespit et, 2)Sebebini öğren, 3)Çözüm öğren. Ben koçum ve işim etrafımdaki kişilere elimden geldiği kadarıyla bir şeyler öğretmek ve onları harekete geçirmek.” dedi.

2014’te Maccabi Tel Aviv ile Euroleague şampiyonluğu yaşayan Blatt, hemen ardından NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’in koçluğunu yapmıştı. Ünlü koç ülkemizde de Anadolu Efes ve Darüşafaka’yı çalıştırmıştı.