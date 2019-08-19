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Jose Mourinho ‘futbolu özledim’ dedi ve gözyaşlarına engel olamadı
Dünyadan Futbol

Jose Mourinho ‘futbolu özledim’ dedi ve gözyaşlarına engel olamadı

Aralık 2018'den beri herhangi bir takımı çalıştırmayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, verdiği bir röportaj sırasında futbolu özlediğini söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Geçmişte verdiği bir röportajda "I think, i'm the special one" diyerek kendisinin özel biri olduğunu söyleyen Mourinho'nun sözleri kamuoyunda yankı uyandırdı.

SKOR DIŞ HABER 19 Ağustos 2019 14:41

Bir süredir futbol sahalarından uzak olan teknik direktör Jose Mourinho, sevdiği oyundan uzaklaştırıldığından bahsederken gözyaşları içinde kaldı.

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam, Liverpool’un 19 puan gerisinde kalınca 2018 Aralık ayında görevine son verilmişti.

O günden beri Setubal’deki evinde yaşayan deneyimli çalıştırıcı, futbolsuz hayatından oldukça şikayetçi.

“Kafamda bir ampul yandığı an profesyonel futbola adım atmaya karar verdim. Bu ciddi bir iş ve şimdiye kadar durmaksızın her anı ciddiydi” diyen Portekizli teknik adam, “Şimdi bu durdu. Gerçekten bu durum hoşuma gitmiyor ve çok özledim” ifadelerini kullanarak futbola olan özleminden bahsetti.

Geçtiğimiz sezon Sky Sports’ta yorumculuk yapan Mourinho, kariyerine devam etmek istemesine rağmen gelen teklifleri reddetti. Portekizli çalıştırıcı, Sky Sports’a yaptığı açıkalmada, ‘doğru’ olan teklife kadar bekleyeceğini dile getirdi:

“Neden mi ‘hayır’ diyorum? Çünkü bu teklifler yarışmak istediğim seviyede değil. Sabırlı olmalı ve doğru fırsatı beklemeliyim.”

FABREGAS: ‘EFSANE, SENİ ÇOK ÖZLEDİK’

Futbolu özlediğini söylerken gözleri dolan Mourinho, “Şimdi Almanca öğreniyorum. Bu dili bilmiyorum. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca konuşabiliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan sosyal medyada Mourinho’nun ağladığı videoyu paylaşan eski öğrencisi Cesc Fabregas da “Efsane. Seni çok özledik. Yakında geri dön Bayım” yorumunda bulundu.

JOSE MOURİNHO’NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
2000 Benfica
2001-2001 Uniao de Leiria
2002-2004 Porto | 2 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi
2004-2007 Chelsea |2 İngiltere Premier Lig, 2 Lig Kupası, Community Shield, Federasyon Kupası
2008-2010 Inter | 2 Serie A, 1 İtalya Süper Kupa, 1 İtalya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi
2010-2013 Real Madrid | 1 İspanya Kral Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası
2013-2015 Chelsea | 1 İngiltere Premier Lig, 1 Lig Kupası
2016-2018 Manchester United | 1 Avrupa Ligi, 1 İngiltere Süper Kupa

ÜÇLEME YAPAN TEKNİK DİREKTÖRLERDEN

Mourinho, lig, ulusal kupa ve 1992’de UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlayan organizasyonun üçünde de takımıyla aynı sezon zafere ulaşan 4 teknik adam arasında yer alıyor.

Sir Alex Ferguson, Manchester United ile 1999’da, Josep Guardiola, Barcelona’nın başında 2009’da, Mourinho, Inter’de görev yaptığı dönemde 2010’da ve Jupp Heynckes, Bayern Münih’i çalıştırdığı 2013’te üçleme yapmayı başardı.

BİREYSEL ÖDÜLLERİ

Portekizli Mourinho, takımlarına kazandırdığı kupaların yanı sıra elde ettiği bireysel başarılarla da göze çarptı.

İtalya ve Portekiz’de 2’şer, İngiltere’de 3 kez yılın teknik direktörü seçilen Mourinho, 2010’da ise FIFA tarafından dünyada yılın en iyi antrenörü ödülüne layık görüldü.

Mourinho ayrıca, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 4 defa dünyada yılın en iyi kulüp antrenörü ödülünün sahibi oldu.

Son güncelleme 15:50 | 19 Ağustos 2019
jose mourinho manchester united
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