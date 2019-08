Jose Mourinho ‘futbolu özledim’ dedi ve gözyaşlarına engel olamadı

Bir süredir futbol sahalarından uzak olan teknik direktör Jose Mourinho, sevdiği oyundan uzaklaştırıldığından bahsederken gözyaşları içinde kaldı.

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam, Liverpool’un 19 puan gerisinde kalınca 2018 Aralık ayında görevine son verilmişti.

O günden beri Setubal’deki evinde yaşayan deneyimli çalıştırıcı, futbolsuz hayatından oldukça şikayetçi.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA

“Kafamda bir ampul yandığı an profesyonel futbola adım atmaya karar verdim. Bu ciddi bir iş ve şimdiye kadar durmaksızın her anı ciddiydi” diyen Portekizli teknik adam, “Şimdi bu durdu. Gerçekten bu durum hoşuma gitmiyor ve çok özledim” ifadelerini kullanarak futbola olan özleminden bahsetti.

Geçtiğimiz sezon Sky Sports’ta yorumculuk yapan Mourinho, kariyerine devam etmek istemesine rağmen gelen teklifleri reddetti. Portekizli çalıştırıcı, Sky Sports’a yaptığı açıkalmada, ‘doğru’ olan teklife kadar bekleyeceğini dile getirdi:

“Neden mi ‘hayır’ diyorum? Çünkü bu teklifler yarışmak istediğim seviyede değil. Sabırlı olmalı ve doğru fırsatı beklemeliyim.”

Futbolu özlediğini söylerken gözleri dolan Mourinho, “Şimdi Almanca öğreniyorum. Bu dili bilmiyorum. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca konuşabiliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan sosyal medyada Mourinho’nun ağladığı videoyu paylaşan eski öğrencisi Cesc Fabregas da “Efsane. Seni çok özledik. Yakında geri dön Bayım” yorumunda bulundu.

Legend. We miss you too. Come back soon Mister. https://t.co/XVgwEx2r2S

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) August 18, 2019