İnsalığınızdan utanırsınız

İstifa eden, yakından tanıdığım dostlarımı hemen aramam. İstifa, onurlu ve tek taraflı bir müessesedir benim için. Bir gün beklerim, ortam sakinleşsin diye…

18 Ağustos Pazar, saat 15.10. Hasan'ı aradım “Olay nedir, ne oldu” diye sordum. “Maç sonu sakindim, tebrik ettim karşı takımı tutanları” dedi ve devam etti: “Sonra, kendini bilmez bir meczup, anneme ağıza alınmayacak küfürler etti. Ben de yanımda duran Necati'ye ‘Aman kardeşim olay çıkmasın, hemen soyunma odasına geçelim' dedim. O sırada 10 yaşında olan kızıma küfür ettiler. Yine kendimi sıktım. Soyunma odasına girdiğimde kendimi yere bıraktım, tam bir sinir boşalması yaşadım. Yalnızdım ve bu olayı kendimle yaşadım.”

Hasan, daha sonra bana kendisine atılan bir mesajı gösterdi. O, bende saklı. Baştan sona, küçük kızı ile ilgili, insanı kusturacak küfür, küfür…

İnanın, mesajı görünce insanlığınızdan utanırsınız. ‘Biz nasıl bu hale geldik' dedirten türden.

İşte olay bu.

Kişilik hakları her zaman korunmalıdır. Önceden yaşananlar, amalar, fakatlar hukukta yoktur.

Mesele o andır!

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