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İbrahim Sissoko yeniden Eskişehirspor’da
Transfer Haberleri

İbrahim Sissoko yeniden Eskişehirspor’da

Eskişehirspor, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesheden 27 yaşındaki forvet İbrahim Sissoko ile yeniden anlaşarak 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

19 Ağustos 2019 17:49

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, alacaklarına karşılık TFF’ye başvurup sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılan Fildişi Sahili vatandaşı İbrahim Sissoko ile yeniden anlaştı. Kulübe gelerek Başkan Vekili Mehmet Şimşek ile görüşen Sissoko, kendisini 1 yıllığına siyah-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen İbrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı. İbrahim Sissoko’ya Eskişehirspor’da başarılı bir futbol kariyeri dileriz” denildi.

İbrahim Sissoko, TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

Son güncelleme 17:49 | 19 Ağustos 2019
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