Hasan Şaş krizi Fatih Terim’den döndü! İşte yaşananların perde arkası

Galatasaray’daki Hasan Şaş krizi kısa sürdü. Denizli deplasmanında tribünde rakip taraftarlarla tartışan ve Necati Ateş tarafından sakinleştirilen Hasan Şaş, ani bir kararla istifa etmişti. Sosyal medyadan kararını duyuran deneyimli antrenörün, yaşanan olaylarla ilgili yönetimden destek görmediği ve sürekli hedef haline getirildiği için bu kararı aldığı öğrenildi. İstanbul'da dinlenirken yardımcısının kararını sosyal medyadan öğrenince Fatih Terim'in çok sinirlendiği ortaya çıktı.

İLK GÖRÜŞME TELEFONLA

Galatasaray Teknik Direktörü'nün kendisinden habersiz istifa ettiği için arayıp “Bizi yıpratma ve bölme çabaları var. Bana danışmadan nasıl böyle bir karar alırsın” diye çıkıştığı Şaş, dün yine sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayıp istifadan vazgeçti. Olaya sıcağı sıcağına tepki göstermeyen sarı-kırmızılı kulüp ise dün resmi siteden bir açıklama yaptı. Hasan Şaş'a ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatılması için harekete geçildiği duyuruldu.

Galatasaray galibiyeti sonrası Denizlispor Başkanı Ali Çetin soyunma odasına indi Sezonun ilk maçında Galatasaray`ı mağlup eden Denizlispor`da Başkan Ali Çetin, karşılaşma sonrası soyunma odasına inerek, futbolcuların merakla beklediği primin ne kadar olacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

24 SAATE İKİ FARKLI MESAJ

17 Ağustos Cumartesi

“Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.”

18 Ağustos Pazar

“Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı-kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.”