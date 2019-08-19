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Hasan Şaş krizi Fatih Terim’den döndü! İşte yaşananların perde arkası
Galatasaray

Hasan Şaş krizi Fatih Terim’den döndü! İşte yaşananların perde arkası

Denizlispor maçı sonrası hedef olduğu için bunalan, yönetimden de destek görmediği için görevini bırakan Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, Fatih Terim devreye girince kararından vazgeçti. Hasan Şaş'a hakaret edenler için suç duyurusunda bulunulacak.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 19 Ağustos 2019 08:01

Galatasaray’daki Hasan Şaş krizi kısa sürdü. Denizli deplasmanında tribünde rakip taraftarlarla tartışan ve Necati Ateş tarafından sakinleştirilen Hasan Şaş, ani bir kararla istifa etmişti. Sosyal medyadan kararını duyuran deneyimli antrenörün, yaşanan olaylarla ilgili yönetimden destek görmediği ve sürekli hedef haline getirildiği için bu kararı aldığı öğrenildi. İstanbul'da dinlenirken yardımcısının kararını sosyal medyadan öğrenince Fatih Terim'in çok sinirlendiği ortaya çıktı.

İLK GÖRÜŞME TELEFONLA

Galatasaray Teknik Direktörü'nün kendisinden habersiz istifa ettiği için arayıp “Bizi yıpratma ve bölme çabaları var. Bana danışmadan nasıl böyle bir karar alırsın” diye çıkıştığı Şaş, dün yine sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayıp istifadan vazgeçti. Olaya sıcağı sıcağına tepki göstermeyen sarı-kırmızılı kulüp ise dün resmi siteden bir açıklama yaptı. Hasan Şaş'a ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatılması için harekete geçildiği duyuruldu.

18 Ağustos 2019 Galatasaray galibiyeti sonrası Denizlispor Başkanı Ali Çetin soyunma odasına indi Sezonun ilk maçında Galatasaray`ı mağlup eden Denizlispor`da Başkan Ali Çetin, karşılaşma sonrası soyunma odasına inerek, futbolcuların merakla beklediği primin ne kadar olacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

24 SAATE İKİ FARKLI MESAJ

17 Ağustos Cumartesi

“Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.”

18 Ağustos Pazar

“Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı-kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.”

Son güncelleme 08:09 | 19 Ağustos 2019
galatasaray Hasan Şaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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