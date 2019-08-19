Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: ‘Kariyerimde böyle bir şey görmedim!’

Süper Lig’in ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, konuğu Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup ederken müsabakanın ardından Gazişehir Teknik Direktörü Marius Sumudica ağır mağlubiyeti değerlendirdi. Sumudica oyunu, “Fenerbahçe bizden daha tempolu oynadı. 1 hafta geçirdim tüm takımla. Son 10 günde 4-5 oyuncu katıldı aramıza. Kesinlikle yeni bir takım. Bir tane hazırlık maçı yapamadık. Daha fazla çalışmamız lazım. Benim de elimde sihirli bir değnek yok” diye konuştu.

Emre Belözoğlu Kadıköy`ü ayağa kaldırdı! `Yanına odunu koy topçu olur` Fenerbahçe`ye 4 sezon sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu 1542 gün sonra sarı lacivertli forma ile sahaya çıktığı maçta taraftarları mest etti. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Belözoğlu`na övgüler yağdırdı. İlgili Haberi Oku

Marius Sumudica oyuncularına ise şöyle mesaj gönderdi: “Farklı bir ülke, farklı bir diller. Bu yüzden 5 defansla oynadım. Bu maç ile ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok. Bir haftamız var. Bu bize iyi gelecek. Değişiklikler olacak. Koşmayan, hata yapan oyuncular kenara çekilecek. Hata lüksümüz yok.”

‘Böyle bir şey görmedim!’

Deneyimli çalıştırıcı ilk 22 dakikada Fenerbahçe lehine verilen üç penaltı kararı ile ilgili olarak da “İlk 20 dakikada aleyhimize 3 penaltı verilmesi… Kariyerimde böyle bir şey görmemiştim. Fenerbahçe’nin ilk penaltısı, penaltı değildi. Fenerbahçe hak etti galibiyeti ama ilk 10 dakikada böyle şeyler olunca, ekrandan da görüyorsunuz penaltı pozisyonunu…” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 5-0 Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ile Süper Lig`de ilk hafta heyecanı sona erdi. Olağan şampiyonluk adaylarının tökezlediği ilk haftada konuğunu 5-0`la geçen Fenerbahçe, lige moralli başladı. Kadıköy`deki geceye ilk 22 dakikada çıkan 3 penaltı kararı damga vurdu! Fenerbahçe ligde 123 hafta sonra lider oldu, 35 maç sonra 5 gol attı! İlgili Haberi Oku