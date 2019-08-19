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Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret’i andı
Galatasaray

Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret’i andı

Galatasaray Kulübü, hami başkanı Tevfik Fikret'in vefatının 104. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

19 Ağustos 2019 10:26

Galatasaray’ın internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, “Vizyonu ve örnek kişiliği ile ‘Fikri hür, vicdanı hür’ ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret’in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstad, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret’i aramızdan ayrılışının 104. yılında saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 10:26 | 19 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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