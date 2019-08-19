Galatasaray eski ikinci başkanı Hamdi Yasaman’dan Diagne ve Hasan Şaş ile ilgili olay sözler!

Galatasaray’da bir dönem ikinci başkanlık görevinde bulunan Hamdi Yasaman, Diagne ve Hasan Şaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Radyospor’a konuşan Hamdi Yasaman “Diagne’yi bize çaktılar!” derken Hasan Şaş ile ilgili “Tavır olarak beğenmiyorum. Galatasaray'ın ciddiyetine yakışmıyor. Hasan Şaş biraz kabadayı gibi” ifadelerini kullandı.

Diagne transferini eleştiren Hamdi Yasaman, Senegalli golcünün maliyetinin çok yüksek olduğunun altını çizerken şunları söyledi:

“Golcümüz yok. Diagne alındı ama katkı vermedi. Kasımpaşa'nın ucuza aldığı futbolcuya 10 milyon Euro'nun üzerinde para verdik. Futbolcunun maliyeti çok yüksek. Maliyeti yüksek ama o parayı etmeyecek bir futbolcu. Diagne'yi bize çaktılar! Biz Kasımpaşa'nın sponsoru gibiyiz. Kasımpaşa mali yönden iyi bir durumda. Donk, Eren Derdiyok gibi oyuncular da oradan alınmıştı. Kasımpaşa'nın önemli bir sponsoruyuz. Diagne aldığı paraları başka yerde bulamaz. Galatasaray'dan gitmek istemiyor gördüğüm kadarıyla. Bu bence büyük bir problem.”

“HASAN ŞAŞ KABADAYI GİBİ”

Denizlispor maçından sonra önce istifa eden ardından yeniden görevine geri dönen Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hamdi Yasaman “Hasan Şaş'ı tavır olarak beğenmiyorum. Galatasaray'ın ciddiyetine yakışmıyor. Hasan Şaş biraz kabadayı gibi. Maç sırasında da çok agresif. Bu Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray böyle bir kulüp değil. İstifa etti, geri döndü. Tasvip etmiyorum. Galatasaray çocuk oyuncağı mı? Sen sözleşmeli, Galatasaray'a bağlı bir antrenörsün. Böyle olmamalı. Hasan Şaş daha ciddi olmalı” dedi.

Hasan Şaş krizi Fatih Terim`den döndü! İşte yaşananların perde arkası Denizlispor maçı sonrası hedef olduğu için bunalan, yönetimden de destek görmediği için görevini bırakan Galatasaray`ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, Fatih Terim devreye girince kararından vazgeçti. Hasan Şaş`a hakaret edenler için suç duyurusunda bulunulacak. İlgili Haberi Oku

Falcao’nun başarılı olacağının garantisi olmadığını da sözlerine ekleyen Hamdi Yasaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Galatasaray, Onyekuru'yu kaybetmese çok iyi olurdu. Falcao'nun Türkiye'de çok başarılı olacağının garantisi yok. Falcao ile 3 yıllık kontrat yapacakmışız. Önemli bir futbolcu ama eski performansını gösterebilecek mi? Diagne'yi satamazsak büyük problem çıkacak. Onu satabilmemiz lazımdı. Diagne'yi satamıyoruz. Mali problemlerimiz de ortada. Galatasaray hazır değil. Hazır olması lazımdı. Transferler de gecikti. Paramız olmadığı için son dakikalarda transferler yapıyoruz. İstediğimiz oyuncuları çok fazla alamadık. Takımdan ayrılanlar da oldu. Yeni sezona hazır değildik, “Denizlispor maçında kötü oynadık ve kaybettik. Sezon başı olduğu için kabul edilir. Fakat; Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takımın hazır olması gerekiyor. Bu bir zafiyettir. Galatasaray her zaman hazır olmalıdır. Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını düşünüyorum.”