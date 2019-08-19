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Fenerbahçe’den Trabzonspor’a yakın markaj! Volkan Kazan tribünde…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Trabzonspor’a yakın markaj! Volkan Kazan tribünde…

Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini tribünden izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yardımcısı, bordo mavili ekiple oynanacak maç öncesinde notlar aldı

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 19 Ağustos 2019 00:46

Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Trabzonspro İstanbul’daki mücadelede karşı karşıya gelirken tribünde bir de misafir vardı.

Kasımpaşa’daki karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona ererken Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak maçı tribünde izledi.

Ligin 3. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde rakip takımı analiz eden Kazak’ın sık sık notlar aldığı görüldü.

Fenerbahçe ile Trabzonspor 1 Eylül’de İstanbul’da kozlarını paylaşacak.

[Haber: Sercan Hamzaoğlu]

Son güncelleme 00:46 | 19 Ağustos 2019
ersun yanal Fenerbahçe Volkan Kazak
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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