Fenerbahçe’den Trabzonspor’a yakın markaj! Volkan Kazan tribünde…

Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Trabzonspro İstanbul’daki mücadelede karşı karşıya gelirken tribünde bir de misafir vardı.

Kasımpaşa’daki karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona ererken Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak maçı tribünde izledi.

Ligin 3. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde rakip takımı analiz eden Kazak’ın sık sık notlar aldığı görüldü.

Fenerbahçe ile Trabzonspor 1 Eylül’de İstanbul’da kozlarını paylaşacak.

[Haber: Sercan Hamzaoğlu]