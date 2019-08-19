Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte FB maçının dikkat çeken detayları…

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Gazişehir karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin rakipleri Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray’ın puan kaybetmesi ile Gazişehir Gaziantep maçı ayrı bir önem kazandı. İşte Fenerbahçe Gazişehir maçı saati ve kanalı…

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray’ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor. Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

KADIKÖY’DE 12 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü’ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy’de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy’de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.