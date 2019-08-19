CANLI | Fenerbahçe 3-0 Gazişehir Gaziantep (İlk yarı sona erdi)

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep canlı! Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ile Süper Lig’de ilk hafta heyecanı sona eriyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki muhtemel rakipleri Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilip, Trabzonspor’un da berabere kaldığı haftada sarı-lacivertliler kazanarak sezonu hem moral hem de puan olarak üstün açmak istiyor. Ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ise Kanarya’ya Ülker Stadyumu’nda çelme takma peşinde. Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep canlı yayın anlatımı SKOR’da… Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GAZİŞEHİR: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morais, Tetteh, Jefferson Jr, Diarra, Kenan Özer, Muğdat Çelik

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Kanarya’da eksikler var…

Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemiyor.

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