CANLI | Fenerbahçe 3-0 Gazişehir Gaziantep (İlk yarı sona erdi)

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep canlı! Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ile Süper Lig’de ilk hafta heyecanı sona eriyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki muhtemel rakipleri Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilip, Trabzonspor’un da berabere kaldığı haftada sarı-lacivertliler kazanarak sezonu hem moral hem de puan olarak üstün açmak istiyor. Ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ise Kanarya’ya Ülker Stadyumu’nda çelme takma peşinde. Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep canlı yayın anlatımı SKOR’da… Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.
FENERBAHÇE GAZİŞEHİR MAÇI İLK 11’LER
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1
FENERBAHÇE GAZİŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
GAZİŞEHİR: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morais, Tetteh, Jefferson Jr, Diarra, Kenan Özer, Muğdat Çelik
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
Kanarya’da eksikler var…
Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemiyor.