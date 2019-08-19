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Fenerbahçe 123 hafta sonra lider! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu!
Futbol

Fenerbahçe 123 hafta sonra lider! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu!

Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı ve Fenerbahçe, 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray mağlup olurken Trabzonspor ise berabere kaldı. İşte merak edilen güncel Süper Lig puan durumu.

19 Ağustos 2019 23:10

Süper Lig’de ilk hafta maçları geride kaldı. Kadıköy’de haftanın son maçında Fenerbahçe, konuğu Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yendi ve ligde 123 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’ın deplasmanda yenilip, Trabzonspor’un iseyine deplasmanda 2 puan bıraktığı haftada Fenerbahçe rahat kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. İlk hafta maçlarının sonunda merak edilen Süper Lig güncel puan durumu şöyle oluştu:

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Yukatel Denizlispor 2-0 Galatasaray

Gençlerbirliği 0-1 Çaykur Rizespor

Kayserispor 0-1 Aytemiz Alanyaspor

Sivasspor 3-0 Beşiktaş

Atiker Konyaspor 0-0 MKE Ankaragücü

Göztepe 0-1 Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor 3-0 Başakşehir

Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Fenerbahçe 5-0 Gazisehir Gaziantep

19 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 5-0 Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ile Süper Lig`de ilk hafta heyecanı sona erdi. Olağan şampiyonluk adaylarının tökezlediği ilk haftada konuğunu 5-0`la geçen Fenerbahçe, lige moralli başladı. Kadıköy`deki geceye ilk 22 dakikada çıkan 3 penaltı kararı damga vurdu! Fenerbahçe ligde 123 hafta sonra lider oldu, 35 maç sonra 5 gol attı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:10 | 19 Ağustos 2019
Başakşehir beşiktaş Fenerbahçe galatasaray süper lig trabzonspor
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OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
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