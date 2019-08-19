Fenerbahçe 123 hafta sonra lider! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu!

Süper Lig’de ilk hafta maçları geride kaldı. Kadıköy’de haftanın son maçında Fenerbahçe, konuğu Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yendi ve ligde 123 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’ın deplasmanda yenilip, Trabzonspor’un iseyine deplasmanda 2 puan bıraktığı haftada Fenerbahçe rahat kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. İlk hafta maçlarının sonunda merak edilen Süper Lig güncel puan durumu şöyle oluştu:
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Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:
Yukatel Denizlispor 2-0 Galatasaray
Gençlerbirliği 0-1 Çaykur Rizespor
Kayserispor 0-1 Aytemiz Alanyaspor
Sivasspor 3-0 Beşiktaş
Atiker Konyaspor 0-0 MKE Ankaragücü
Göztepe 0-1 Antalyaspor
Evkur Yeni Malatyaspor 3-0 Başakşehir
Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 5-0 Gazisehir Gaziantep