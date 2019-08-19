Fenerbahçe 123 hafta sonra lider! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu!

Süper Lig’de ilk hafta maçları geride kaldı. Kadıköy’de haftanın son maçında Fenerbahçe, konuğu Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yendi ve ligde 123 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’ın deplasmanda yenilip, Trabzonspor’un iseyine deplasmanda 2 puan bıraktığı haftada Fenerbahçe rahat kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. İlk hafta maçlarının sonunda merak edilen Süper Lig güncel puan durumu şöyle oluştu:

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Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Yukatel Denizlispor 2-0 Galatasaray

Gençlerbirliği 0-1 Çaykur Rizespor

Kayserispor 0-1 Aytemiz Alanyaspor

Sivasspor 3-0 Beşiktaş

Atiker Konyaspor 0-0 MKE Ankaragücü

Göztepe 0-1 Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor 3-0 Başakşehir

Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Fenerbahçe 5-0 Gazisehir Gaziantep

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 5-0 Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ile Süper Lig`de ilk hafta heyecanı sona erdi. Olağan şampiyonluk adaylarının tökezlediği ilk haftada konuğunu 5-0`la geçen Fenerbahçe, lige moralli başladı. Kadıköy`deki geceye ilk 22 dakikada çıkan 3 penaltı kararı damga vurdu! Fenerbahçe ligde 123 hafta sonra lider oldu, 35 maç sonra 5 gol attı! İlgili Haberi Oku