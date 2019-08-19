Farkındalık Festivali Abant’ta

16 yıldır gelenekselleşen ve her ay ülkemizin eşsiz doğal yörelerinde gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Festivali’nin Eylül ayı durağı Abant Gölü kıyıları olacak. 21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe katılanlar doğal ‘Değişim Teknikleri’ ile tanışacak.

“Değişime Kalbini Aç” temasıyla hazırlanan festival, katılımcıların kendilerini ve hayatlarını değiştirme gücünün ellerinde olduğunu fark etmeleri için düzenleniyor.

Değişim Uzmanları’na göre iyileşmek, yenilenmek, değişmek ve mutlu olmak için tek yapmanız gereken sadece değişime kalbinizi açmak ve kendi doğanızın muazzam gücünü doğru yönetmekle mümkün…

Abant Gölü Milli Parkında’ki etkinlikte katılımcılar, ‘Değişim Teknikleri’ni uygulayacak.

FESTİVALDE NELER VAR?

1. Enerji Merkezi Çalışmaları:

– Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak, farkındalığı yükseltmek için!

2. Değişim Programları

– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!

– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!

– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

3. İnteraktif Söyleşi

– Festivalin zirvesi harika bir interaktif söyleşide tüm sorulara cevaplar var!

4. Hemen Her Konuda, Değişime ve Gelişime yönelik kitaplar

5. Dans Gösterileri

Program Detayı:

21 Eylül Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

14:00 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

22 Eylül Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi