Emre Belözoğlu Kadıköy’ü ayağa kaldırdı! ‘Yanına odunu koy topçu olur’

Fenerbahçe’ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı…

Kaptan 5.dakikada kazanılan penaltı öncesi Max Kruse’ye verdiği etkili ve hızlı pasla takımını maçın başında çok önemli bir pozisyona soktu. Fenerbahçe Emre’nin bu pası sonrası kazanılan penaltı ile gol perdesini açtı.

Mücadelelin 12.dakikasında ceza sahasında topla buluşan Emre rakibi Raman Chibsah’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ancak Moses penaltıyı bu kez gole çeviremedi.

5 dakika sonra savunma arkasına sarkan Vedat Muriqi’ye harike bir asist yapan Emre Belözoğlu yine golü hazırlayan isim olarak dikkat çekti. Mücadelenin 24.dakikasında kazanılan 3.penaltıda bu kez topun başına geçen Emre Belözoğlu güzel oyununu golle süsledi. İlk yarıda tam 61 kez topla buluşan 38 yaşındaki Milli futbolcu 1 gol 1 asistlik performans ortaya koyarken %92.7’lik pas yüzdesiyle takımı yönlendiren saha lideri oldu.

73.dakikada yerini Tolga Ciğerci’ye bırakan Emre Belözoğlu tribünlerin alkışları arasında kenara geldi.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015’te Kasımpaşa karşısında giymişti. Emre, 4 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe formasını Gazişehir Gaziantep maçında terletti.

Maçın ardından sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi Emre Belözoğlu oldu. İşte Emre için yapılan bazı paylaşımlar…