Elmas Lig’de finallere doğru

Diamond League, yani Elmas Lig’de finaller öncesi sezonun sondan ikinci yarışı Birmingham’da koşuldu. Atletler Eylül sonunda Doha’da yapılacak Dünya Şampiyonası için form tutmaya devam ediyor.

Akşamın heyecan veren sprint müsabakalarından kadınlar 200 metrede Dina-Asher Smith, Shelly-Ann Fraser-Pryce ve Dafne Schippers gibi atletlerin de bulunduğu yarışı Bahamalı Shaunae Miller-Uibo 22,24’lük derecesiyle kazandı. Bir diğer dikkat çekeci başlangıç listesine sahip yarışı olan erkekler 100 metrede Jamaikalı Yohan Blake 10,07 ile zafere ulaştı. Kadınlar 100 metre engellide Jamaikalı atlet Danielle Williams 12,46 ile buluşma rekoru kırarak kazandı ve elmas yarışındaki liderliğini sürdürdü.

Gecenin dikkat çeken bir numaralı ismi ise Belçikalı Nafissatou Thiam’dı. Kadınlar uzun atlamada yarışan yıldız isim, 6,86’lık derecesiyle bu sezon üçüncü kez ülke rekorunu geliştirerek kazandı. Erkekler 400 metre engellide Milli atlet Yasmani Copello 49,08’lik derecesiyle zafere ulaşmayı başardı.

Sezonun finaller öncesi son yarışı 24 Ağustos’ta Paris’te koşulacak.