SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanan Bilmez: Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz
Elmas Lig’de finallere doğru
Diğer Sporlar

Elmas Lig’de finallere doğru

Elmas Lig'de sezonun 11. yarışı Birmingham'da koşuldu.

SKOR DIŞ HABER 19 Ağustos 2019 10:30

Diamond League, yani Elmas Lig’de finaller öncesi sezonun sondan ikinci yarışı Birmingham’da koşuldu. Atletler Eylül sonunda Doha’da yapılacak Dünya Şampiyonası için form tutmaya devam ediyor.

Akşamın heyecan veren sprint müsabakalarından kadınlar 200 metrede Dina-Asher Smith, Shelly-Ann Fraser-Pryce ve Dafne Schippers gibi atletlerin de bulunduğu yarışı Bahamalı Shaunae Miller-Uibo 22,24’lük derecesiyle kazandı. Bir diğer dikkat çekeci başlangıç listesine sahip yarışı olan erkekler 100 metrede Jamaikalı Yohan Blake 10,07 ile  zafere ulaştı. Kadınlar 100 metre engellide Jamaikalı atlet Danielle Williams 12,46 ile buluşma rekoru kırarak kazandı ve elmas yarışındaki liderliğini sürdürdü.

Gecenin dikkat çeken bir numaralı ismi ise Belçikalı Nafissatou Thiam’dı. Kadınlar uzun atlamada yarışan yıldız isim, 6,86’lık derecesiyle bu sezon üçüncü kez ülke rekorunu geliştirerek kazandı. Erkekler 400 metre engellide Milli atlet Yasmani Copello 49,08’lik derecesiyle zafere ulaşmayı başardı.

Sezonun finaller öncesi son yarışı 24 Ağustos’ta Paris’te koşulacak.

Son güncelleme 10:30 | 19 Ağustos 2019
Diamond League (Elmas Lig) Nafissatou Thiam Yasmani Copello
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR