Cincinnati’de zafer Keys ve Medvedev’in

Tenis sezonunun önemli sert kort turnuvalarından Cincinnati Masters sona erdi.

Tek erkekler finalinde Daniil Medvedev ile David Goffin karşı karşıya geldi. Medvedev yarı finalde Novak Djokovic’i 3-6, 6-3 ve 6-3’lük üç setle mağlup etmişti. Goffin ise Richard Gasquet’yi 6-3 ve 6-4’le geçerek finale yükseldi. Her iki oyuncunun da bu finale kadar ATP 1000 serisi kupası bulunmuyordu.

Final mücadelesi çekişmeli başladı. Dengelerin bir türlü bozulmadığı ilk sette kazananı tie-break belirledi. Goffin’in servisinde puanı alarak mini break yapmayı başaran Medvedev ilk seti 7-6 kazandı. İkinci sete de hızlı başlayan Rus raket henüz ilk oyunda rakibinin servisini kırmayı başardı. Goffin setin geri kalanında oyunu dengelemeyi başarsa da bir türlü rakibinin servisini kıramadı ve Medvedev ikinci seti 6-4 ile kazanarak zafere ulaştı.

So THIS is how it feels to win your first #ATPMasters1000 .

Congrats, @DaniilMedwed

: @TennisTV | @CincyTennis pic.twitter.com/CRMcdB6g6V

— ATP Tour (@ATP_Tour) August 18, 2019