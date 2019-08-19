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Çağlar Söyüncü’nün takım arkadaşı Ben Chilwell: ‘Elinizi sıktığında kemiklerin sesini duyabilirsiniz’
İngiltere Premier Lig

Çağlar Söyüncü’nün takım arkadaşı Ben Chilwell: ‘Elinizi sıktığında kemiklerin sesini duyabilirsiniz’

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de sezona fırtına gibi başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü oynadığı futbolla alkış toplarken, takım arkadaşı Ben Chilwell ilginç açıklamalar yaptı.

SKOR DIŞ HABER 19 Ağustos 2019 15:50

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin futbolcusu Ben Chilwell, takım arkadaşı Çağlar Söyüncü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve teknik direktör Brendan Rodgers’ın gözüne girerek ilk 11’deki yerini sağlama alan Söyüncü, takım içinde de parlamaya devam ediyor.

Milli futbolcu hakkında konuşan İngiliz savunmacı Chilwell, “Acı vermekten hoşlanıyor” diyerek takım arkadaşının sürekli el şakası yaptığından bahsetti.

Sky Sports’a konuşan Chilwell, “Gerçekten çok agresif birisi. Sabahları elinizi sıkarken kemiklerinizin sesini duyabiliyorsunuz. Ve elinizi bırakmıyor çünkü insanlara acı vermekten hoşlanıyor. Gerçekten bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Buz banyosunda yaşadıkları bir olayı anlatan Chilwell, “Bugün bile buz banyosundayken suyun içinde zıplayarak dışarıda olan ben ve Andy King’e su sıçrattı. Sonra da güldü” şeklinde konuştu.

Leicester City sol beki Ben Chilwell ve stoper Çağlar Söyüncü

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Son güncelleme 15:58 | 19 Ağustos 2019
Ben Chilwell Çağlar Söyüncü Leicester City
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