Çağlar Söyüncü’nün takım arkadaşı Ben Chilwell: ‘Elinizi sıktığında kemiklerin sesini duyabilirsiniz’

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin futbolcusu Ben Chilwell, takım arkadaşı Çağlar Söyüncü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve teknik direktör Brendan Rodgers’ın gözüne girerek ilk 11’deki yerini sağlama alan Söyüncü, takım içinde de parlamaya devam ediyor.

Milli futbolcu hakkında konuşan İngiliz savunmacı Chilwell, “Acı vermekten hoşlanıyor” diyerek takım arkadaşının sürekli el şakası yaptığından bahsetti.

Sky Sports’a konuşan Chilwell, “Gerçekten çok agresif birisi. Sabahları elinizi sıkarken kemiklerinizin sesini duyabiliyorsunuz. Ve elinizi bırakmıyor çünkü insanlara acı vermekten hoşlanıyor. Gerçekten bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Buz banyosunda yaşadıkları bir olayı anlatan Chilwell, “Bugün bile buz banyosundayken suyun içinde zıplayarak dışarıda olan ben ve Andy King’e su sıçrattı. Sonra da güldü” şeklinde konuştu.

Jose Mourinho `futbolu özledim` dedi ve gözyaşlarına engel olamadı Aralık 2018`den beri herhangi bir takımı çalıştırmayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, verdiği bir röportaj sırasında futbolu özlediğini söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Geçmişte verdiği bir röportajda I think, i`m the special one diyerek kendisinin özel biri olduğunu söyleyen Mourinho`nun sözleri kamuoyunda yankı uyandırdı. İlgili Haberi Oku