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Beşiktaş’ta Karius dönüyor
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Karius dönüyor

Lige Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş'ta Göztepe maçının hazırlıkları başlarken sakatlığı geçen Karius takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

19 Ağustos 2019 13:18

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson’un salonda çalıştığı, Enzo Roco’nun koşu yaptığı, Loris Karius’un da saha çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 13:18 | 19 Ağustos 2019
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