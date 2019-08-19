Aykut Kocaman: ‘Kamuoyunun kuvvetli bir galibiyete ihtiyacı vardı…’

Süper Lig’in ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor’un teknik direktörü Aykut Kocaman, “Konya kamuoyunun kuvvetli bir galibiyete, iyi bir skora ihtiyacı vardı. Biz de bunun farkındaydık. Bunu bugün çok istiyorduk fakat başaramadık.” dedi. Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.

MKE Ankaragücü’nü gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Kocaman, şunları kaydetti:

“MKE Ankaragücü maçı, özellikle seyircimizle olan bağı biraz daha yukarıya çıkarmak için güzel bir fırsat olarak gözüküyordu. Çok fazla da pozisyona girdik. Bu anlamda ortam son derece uygundu. Oyuncular da bunun farkındaydı. Daha birinci dakikadan itibaren oyunun kontrolünü elimizde tutuk. Maçın büyük bölümünde kaleye geldik. Zaman zaman bizim beceri eksikliğimiz, zaman zaman da Korcan Çelikay ve savunmanın hamleleriyle istediğimizi elde edemedik.”

‘Çok istiyorduk fakat başaramadık’

Puan kaybıyla başlamanın kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan Kocaman, “Konya kamuoyunun kuvvetli bir galibiyete, iyi bir skora ihtiyacı vardı. Biz de bunun farkındaydık. Bunu bugün çok istiyorduk fakat başaramadık. Özellikle bize skor getirecek oyuncuların şu an hazır olmadıkları çok net görüldü. Mesela Riad Bajic, Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic henüz tam performanslarını yansıtamadı. Bu da maç adına skora olumsuz yansıdı.” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-0 MKE Ankaragücü Süper Lig`in açılış haftasında ligin iki mücadeleci ekibi Konyaspor ve Ankaragücü, Konya`da bir araya geldi. Nefes kesen mücadelede gol sesi çıkmadı. İlgili Haberi Oku