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Antalyaspor’un gençlerinden Göztepe maçı sonrası örnek davranış
Alt Ligler

Antalyaspor’un gençlerinden Göztepe maçı sonrası örnek davranış

Antalyaspor U19 takımı, İzmir'de Göztepe U19 takımını 3-1 mağlup ettiği maçın ardından örnek bir davranışa imza attı.

19 Ağustos 2019 12:47

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi ilk hafta maçında Antalyaspor U-19 takımı İzmir’de Göztepe ile karşılaştı. İzmir Kemalpaşa Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Yılmaz’ın golüyle Göztepe 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Antalyaspor U19 takımı, Mert (2) ve Mikail’in attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 tamamladı.

Cihat Güller yönetimindeki takım, galibiyet sevincini soyunma odasında doyasıya yaşadı. Kırmızı beyazlı ekip kente dönmeden önce soyunma odasını temizledi. Stat görevlileri Antalyaspor soyunma odasının fotoğrafını çekerek paylaştı. Kırmızı beyazlı ekibin davranışı takdir topladı.

Son güncelleme 12:53 | 19 Ağustos 2019
Antalyaspor göztepe
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