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Akhisarspor: 1 – Adanaspor: 0 | TFF 1. Lig 1. hafta
TFF 1.Lig

Akhisarspor: 1 – Adanaspor: 0 | TFF 1. Lig 1. hafta

TFF 1. Lig ilk hafta mücadelesinde Adanaspor'u ağırlayan Akhisarspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

19 Ağustos 2019 00:03

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Akhisarspor, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçın 33. dakikasında Akhisarsporlu Rotman’ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Karacic kurtardı.

Ancak karşılaşmanın 82. dakikasında Burhan Eşer’in attığı golle Akhisarspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Murat Şener

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic (Dk. 46 Erhan Çelenk), Aykut Çeviker, Cocalic, Kadir Keleş, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Rotman, Burhan Eşer, Bjarnason (Dk. 58 Çekdar Orhan), Bertuğ Bayar (Dk. 66 Hadzic)

Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Özkan Taştemur, Bagayoko, Okan Adil Kurt (Dk. 60 Serhat Tunç), Hakan Barış, Roni (Dk. 51 Utku Şen), Eren Keleş (Dk. 89 Semih Uçar), Ahmet Dereli

Gol: Dk. 82 Burhan Eşer (penaltıdan) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Bjarnason, Dk. 79 Alperen Babacan (Akhisarspor), Dk. 79 Serhat Tunç, Dk. 80 Eren Keleş, Dk. 81 Veli Kızılkaya (Adanaspor)

Son güncelleme 00:03 | 19 Ağustos 2019
adanaspor Akhisarspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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