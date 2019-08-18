Yeni sistem zaman alacak

Abdullah hoca, Beşiktaş'a yeni yeni sistem ve taktik anlayışını kabul ettirmek için biraz uğraşacak. Çünkü henüz oturmamış bir sistem gördük. Kartal, rakibi karşısında tam kapasitesini ortaya koyarak mücadele etmedi ve istemedi.

Sivasspor, siyah-beyazlılardan çok hırslı ve istekliydi. Rıza hoca da rakibi iyi analiz etti. Beşiktaşlı futbolcular tam kapasitesini ortaya koyarak oynamadılar. İsteksiz ve konsantrasyon düşüklüğü yaşayan takım, haliyle oyun üstünlüğünü rakibine verdi. Beşiktaş'ta birçok oyuncu takım oyunundan uzak. Bireysel performansını ortaya koyarak kendini göstermek için oynadı. Takım ruhu henüz oluşmadı. Quaresma ve Adem Ljajic bencildi.

Yapılan transferlerin katkı sağlayamayacağı ortada. Böyle büyük bir kulüpte bu transferlerin Beşiktaş'ı kaldırabileceği soru işaretleriyle dolu. Ayrıca Güven santrafor değil de orta sahada oynasa takıma daha çok katkı sağlar. Oğuzhan, hâlâ daha ikinci yarıda kurtarıcı olarak giriyorsa, Beşiktaş'ta büyük bir sorun var demektir. Beşiktaş'ı sonuca taşıyacak Quaresma ve Adem Ljajic, istenilen performansı ortaya koyamazsa maç kazanma şansı bir hayli düşük olur ve zor kazanır.

Avcı’nın ekibinde yer alan Gökhan Keskin, Beşiktaş'ı çok iyi biliyor. Keskin'in başarılı olacağını düşünüyorum. Fakat şu da bir gerçek ki başarılı olmak için önce istemek, savaşmak lazım. Hırslarını asla kaybetmemesi lazım. Eğer bunları bir futbolcu sahaya çıkıp ortaya koymayacaksa burada bir takım ruhu oluşmaz hem de başarıdan bahsedilemez. 3-4 hafta sonra bir takımı görüp ‘şampiyonluğa oynar veya oynamaz' diye karar veririz. Dünkü maçın önemli bir hadisesi de üç gol yemesine rağmen gelecek için umut veren Semih Yuvakuran'ın oğlu kaleci Utku Yuvakuran oldu.

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