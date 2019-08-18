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Yasmani Copello Escobar, Diamond League’in Birmingham ayağında birinci oldu!
Diğer Sporlar

Yasmani Copello Escobar, Diamond League’in Birmingham ayağında birinci oldu!

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Diamond League'in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.

18 Ağustos 2019 17:21

IAAF tarafından düzenlenen Diamond League’in Alexander Stadı’nda düzenlenen Birmingham ayağında milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışını 49.08’lik dereceyle birinci bitirdi. 32 yaşındaki milli atlet, böylece 2019 sezonundaki ilk Diamond League zaferini elde ederken, Elmas Yarışı sıralamasında da puanını 14’e yükseltti.

Copello, bu zaferle birlikte Paris’teki son yarış öncesinde beşinci sıraya çıkarak, Zürih’te sekiz atletin yarışacağı sezon finaline katılma anlamında avantaj elde etti. Öte yandan Yasmani Copello, 49.08’lik derecesiyle 2019’daki en iyi ikinci derecesini yaptı. Milli atlet bu yılki en iyi derecesini ise yine İngiltere’de yapılan bir başka Diamond League etabı olan Londra’da 48.93 ile yapmıştı.

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Son güncelleme 17:46 | 18 Ağustos 2019
Diamond League (Elmas Lig) IAAF IAAF Diamond League Yasmani Copello Escobar
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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