Yasmani Copello Escobar, Diamond League’in Birmingham ayağında birinci oldu!

IAAF tarafından düzenlenen Diamond League’in Alexander Stadı’nda düzenlenen Birmingham ayağında milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışını 49.08’lik dereceyle birinci bitirdi. 32 yaşındaki milli atlet, böylece 2019 sezonundaki ilk Diamond League zaferini elde ederken, Elmas Yarışı sıralamasında da puanını 14’e yükseltti.

Elmas Lig’in Birmingham ayağında Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışını 49.08´lik dereceyle birinci bitirdi. Copello, bu zaferle Zürih´te 8 atletin yarışacağı sezon finaline katılma avantajını elde etti.pic.twitter.com/wS2TGv1aO0 — SKOR (@SozcuSkor) August 18, 2019

Copello, bu zaferle birlikte Paris’teki son yarış öncesinde beşinci sıraya çıkarak, Zürih’te sekiz atletin yarışacağı sezon finaline katılma anlamında avantaj elde etti. Öte yandan Yasmani Copello, 49.08’lik derecesiyle 2019’daki en iyi ikinci derecesini yaptı. Milli atlet bu yılki en iyi derecesini ise yine İngiltere’de yapılan bir başka Diamond League etabı olan Londra’da 48.93 ile yapmıştı.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard: `Kulüp için çok önemli bir maç` Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Liverpool ile oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali öncesinde basın toplantısında konuştu. Oyuncularına güvendiğini söyleyen Lampard, “Kulüp için çok büyük anlamı olan bir maça çıkacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu durum benim için de iyi bir başlangıç olacaktır” dedi. İlgili Haberi Oku