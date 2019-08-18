Yandaş: İsimler değil, isteyenler kazandı

Süper Lig’de sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.

Sivasspor’un golleri Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare ve Emre Kılınç’tan geldi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yandaş, takımı adına sezonun ilk golünü kaydettiği için mutlu olduğunu belirtti. Sakatlıkları sebebiyle geçtiğimiz sezon ligde ancak 173 dakika forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu, 1 senesinin boş geçtiğini ve yeni sezona golle giriş yaptığı için çok mutluluk duyduğunu söyledi. Yandaş, “İsimlerin değil, kalite ve isteyenlerin fark yaratabileceğini gördük” dedi.