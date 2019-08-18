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Yandaş: İsimler değil, isteyenler kazandı
Sivasspor

Yandaş: İsimler değil, isteyenler kazandı

3-0'lık Beşiktaş galibiyetinde maçın ilk golünü kaydeden Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu .

18 Ağustos 2019 00:49

Süper Lig’de sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.

Sivasspor’un golleri Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare ve Emre Kılınç’tan geldi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yandaş, takımı adına sezonun ilk golünü kaydettiği için mutlu olduğunu belirtti. Sakatlıkları sebebiyle geçtiğimiz sezon ligde ancak 173 dakika forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu, 1 senesinin boş geçtiğini ve yeni sezona golle giriş yaptığı için çok mutluluk duyduğunu söyledi. Yandaş, “İsimlerin değil, kalite ve isteyenlerin fark yaratabileceğini gördük” dedi.

Son güncelleme 00:49 | 18 Ağustos 2019
beşiktaş Demir Grup Sivasspor Mert Hakan Yandaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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