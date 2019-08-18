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TFF 1. Lig | Hatayspor 1-0 Altınordu
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig | Hatayspor 1-0 Altınordu

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Hatayspor, konuğu Altınordu'yu 1-0'lık skorla mağlup etti ve yeni sezona üç puanla başladı!

18 Ağustos 2019 19:07

TFF 1. Lig’in açılış haftasında Hatayspor, Hatay Atatürk Stadyumu'nda devam eden çim yenileme çalışmalarından dolayısıyla Bolu Atatürk Stadı’nda karşılaştığı Altınordu’yu 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golünü 80. dakikada Caner Hüseyin Bağ kaydetti. Geçen sezon play-off finalinde son Süper Lig biletini Gazişehir Gaziantep’e kaybeden Hatayspor yeni sezona üç puanla başladı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Hasan Hüseyin Tetik

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 90+2 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 73 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Burak İnce), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 74 Ersel Aslıyüksek), Egehan Gök (Dk. 72 Berkay Samancı), Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Gol: Dk. 80 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Karadeniz, Dk. 39 Selim Ilgaz (Hatayspor) 17 Ağustos 2019 Menemenspor, Giresunspor`u yenerek başladı TFF 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Karşılaşma Menemenspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:27 | 18 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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