TFF 1. Lig | Hatayspor 1-0 Altınordu

TFF 1. Lig’in açılış haftasında Hatayspor, Hatay Atatürk Stadyumu'nda devam eden çim yenileme çalışmalarından dolayısıyla Bolu Atatürk Stadı’nda karşılaştığı Altınordu’yu 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golünü 80. dakikada Caner Hüseyin Bağ kaydetti. Geçen sezon play-off finalinde son Süper Lig biletini Gazişehir Gaziantep’e kaybeden Hatayspor yeni sezona üç puanla başladı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Hasan Hüseyin Tetik

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 90+2 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 73 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Burak İnce), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 74 Ersel Aslıyüksek), Egehan Gök (Dk. 72 Berkay Samancı), Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Gol: Dk. 80 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Karadeniz, Dk. 39 Selim Ilgaz (Hatayspor) Menemenspor, Giresunspor`u yenerek başladı TFF 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Karşılaşma Menemenspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlgili Haberi Oku