Teoriyle pratik tutmadı

Beşiktaş’ta Güneş'li günler bitmişti. ‘Av zamanı' sloganıyla yola çıkan Kartal, Sivas'ta av oldu. Siyah-beyazlı bazı yöneticilere söylemekte fayda var, burun kıvırdıkları Şenol Güneş'in kıymetini zaman geçtikte daha çok anlayacaklar. Abdullah Avcı, Başakşehir macerasının ardından kendi adına bir meydan okumaya girişti. Artık omuzlarında ciddi baskı var. Bu baskıyı kaldırırsa büyük hoca olabilir aksi halde sadece Başakşehir günleriyle anılır.

Abdullah Hoca, koşu mesafesi, kompakt oyun, rakipten 7-8 saniyelerde topu geri kazanma, hücumda ve savunmada 10-12 metrelerde gidip gelen bir blok anlayışı gibi çağdaş futbolun gerektirdiği konulara kafa yorar. Onu dinlerken söylediklerinden etkilenirsiniz, Başkan Fikret Orman ve yöneticiler de gözlerinin içinin parladığını ve şampiyonluk ışığını gördüklerini söylediler ama uygulama konusunda şimdilik sıkıntı var. Sivas erken uyarıyı sert bir şekilde verdi.

Hebüz sezonun ilk haftası, daha gidilecek çok yol, yapılacak çok iş var. Ancak Sivas önündeki Beşiktaş, izleyenlere pek ışık vermedi. Beşiktaş her hattıyla dökülüyor. Kompakt oynamak bir yana, ne yaptığını bilen bir futbolcu bile yoktu sahada. İki bek acilen yenileriyle değişmeli. İyi bir Burak ve Atiba yine olmazsa olmaz ama Avcı'nın oyun planı ne kadar sağlıklı işleyecek hep beraber göreceğiz.

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