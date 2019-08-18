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SON DAKİKA | Hasan Şaş özür dileyerek görevine geri döndü!
Galatasaray

SON DAKİKA | Hasan Şaş özür dileyerek görevine geri döndü!

Son dakika... Galatasaray'da ki görevinden dün istifa eden Hasan Şaş, bugün yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile göreve geri döndüğünü duyurdu.

18 Ağustos 2019 14:38

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyadan istifasını sunan Hasan Şaş, teknik direktör Fatih Terim’in istifayı veto etmesinin ardından tekrar görevine döndü.

İşte Hasan Şaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama…

“Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.”

Son güncelleme 14:41 | 18 Ağustos 2019
galatasaray Hasan Şaş istifa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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