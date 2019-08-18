SON DAKİKA | Hasan Şaş özür dileyerek görevine geri döndü!

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyadan istifasını sunan Hasan Şaş, teknik direktör Fatih Terim’in istifayı veto etmesinin ardından tekrar görevine döndü.

İşte Hasan Şaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama…

“Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.”