Sivasspor Beşiktaş maçında baygınlık geçiren Samassa 24 saat gözlem altında kalacak

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 45’inci dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıtan sonra kısa süreli baygınlık geçirip ambulansla Medicana Sivas Hastanesi’ne kaldırılan kaleci Samassa’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Maçın ardından başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler tecrübeli kaleciyi hastanede ziyaret etti. Başkan Otyakmaz, Samassa’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: `Hiç şık olmadı...` Beşiktaş`ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor`a 3-0 yenildiği maçın ardından konuşan Abdullah Avcı, İkinci gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı dedi. İlgili Haberi Oku

Muayenesini gerçekleştiren Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Hatice Balaban, Mamadou Samassa’nın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Hastamız Samassa geldiğinde hem nörolojik durum değerlendirmesi hem de hayati fonksiyon açısın gayet normaldi. Kısa bir dönem gözledikten sonra bütün görüntülenme yöntemlerini çektik. Beyin tomogrofisinde, göğüs ve karın değerlendirmesinde hiçbir patoloji saptanmadı. Şu anda durumu gayet iyi nörolojik durumu stabil ama biz hastamızı 24 saat gözlem altında tutacağız. Bir problem çıkacağını düşünmüyoruz fakat sıkı denetim altında olması onun sağlığı açısından bizim için önemli. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz” dedi.